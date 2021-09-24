Уфа, 24 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Обрабатывающее производство демонстрирует уверенный рост с начала года в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Бумага

Сообщается, что индекс промышленного производства в республике с января по август текущего года составил 104,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом в августе 2021 года индекс составил 112,8% по отношению к июлю.

Отмечается, что высоких темпов роста удалось достичь в производстве изделий из бумаги в 2,2 раза, мебели в 1,6 раз и лекарств в 1,8 раз.

«Продолжается уверенный рост индекса промпроизводства. Среди всех отраслей промышленного комплекса республики уверенный рост с начала года демонстрирует обрабатывающее производство (107,6%), энергетический сектор экономики (106,9%), сфера водоснабжения, водоотведения, ликвидации загрязнений, сбора и утилизации отходов (129%)», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году предприятия по производству бумаги и бумажных изделий получили субсидирование в размере 10 млн рублей.