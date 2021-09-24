Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Представители стран «С5+1» выразили обеспокоенность масштабными последствиями высыхания Аральского моря и подтвердили заинтересованность в смягчении этих последствий. Об этом говорится в совместном заявлении стран формата C5+1, куда входят Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и США.

Antonov14 Обмелевшее Аральское море

В документе отмечается, что для смягчения последствий принято решение по внедрению высокотехнологичных инноваций, экологически чистых, энергосберегающих и водосберегающих технологий, механизмов по предотвращению дальнейшего опустынивания, развития экотуризма и другое.

Напомним, что страны Туркестана также договорились совместно решать климатические проблемы.