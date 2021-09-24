Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Больше всего жалоб в ходе прошедшей выборной кампании поступило в Центризбирком из Петербурга, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. ЦИК признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии и направил ряд материалов по нарушениям в Петербурге в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Эмблема ЦИК

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«К нам поступали многочисленные обращения и жалобы от участников избирательного процесса, связанные с проведением выборов. Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга», — приводит слова Памфиловой «Российская газета».

ЦИК в своем постановлении от 23 сентября признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением прав граждан при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга со стороны городской избирательной комиссии.

«Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ», — говорится в постановлении.

Добавим, что ЦИК России обязала окружные комиссии Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков, а Санкт-Петербургский горизбирком — уволить двух председателей территориальных избиркомов, где были допущены наиболее грубые нарушения.