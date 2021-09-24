Благовещенск, 24 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Амурской области в рамках программы развития сельских территорий молодым семьям предоставляют субсидии на приобретение жилья. В 2020 году такие выплаты получили 87 семей, в 2021 — 18, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Общий размер выплат из областного бюджета на эти цели составил 17 млн. рублей, в этом году — 5,4 млн. Помимо денежной поддержки такие семьи получают возможность участвовать в льготном ипотечном кредитовании.

По словам министра сельского хозяйства Приамурья Олега Туркова, в Тамбовском районе для молодых семей, готовых жить на сельской территории, построили три жилых дома, и возводятся ещё три.

«Сельскохозяйственной отрасли мы сегодня уделяем достаточно много внимания и финансировать стараемся в соответствии со всеми запросами. Тема развития сельских территорий очень важная и актуальная для нашего региона», — отметил губернатор области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2021 году выданы льготные ипотеки на общую сумму 7,7 млрд рублей. Дальневосточная ипотека стала в Амурской области самой популярной среди всех программ господдержки. После обнуления ставки спрос на такую ипотеку вырос вдвое.