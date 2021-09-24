Москва, 24 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Главная выставка страны — ВДНХ — приглашает москвичей и гостей столицы отметить Всемирный день туризма, сообщается на портале мэра столицы.

Туризм

Во Всемирный день туризма 27 сентября и в выходные дни (25 и 26 сентября) на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии, лекции и виртуальное путешествие. Нужна предварительная регистрация.

ВДНХ присоединилась к международной программе Safe Travels Discover Moscow. Зеленый знак проекта гарантирует туристам, что предоставляемые участникам услуги отвечают единым стандартам санитарно-гигиенических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведут больше 200 бесплатных экскурсий, которые приурочены к Всемирному дню туризма.

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