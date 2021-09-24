Москва, 24 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Подростки и молодые люди стали основной категорией среди тех, кого поражает штамм коронавируса «Дельта». Об этом директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил газете «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодежь

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Он отметил, что в основном коронавирусную инфекцию выявляют в возрастной категории от 14 до 29 лет. Это молодёжь и подростки, которые ведут социально активный образ жизни.

Кроме того, «остаётся тревога и за людей старше 65 лет». Индийский штамм «Дельта», который доминирует в настоящее время, вдвое-втрое превосходит по заразности предыдущие штаммы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Горелов отмечал, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в РФ находится в фазе стабилизации.

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