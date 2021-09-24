Дамаск, 24 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. За последние сутки 23 сентября в идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 17 обстрелов. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ (по данным сирийской стороны — 11 обстрелов)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в провинции Идлиб зарегистрировано восемь обстрелов, в провинции Латакия — три обстрела, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Алеппо — пять обстрелов.

Также в центре добавили, что продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Дераа.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях провинция Дераа вернулась под контроль сирийских властей. Это стало возможным после того, как российским военным удалось уговорить боевиков, державших под контролем деревню Эль-Музейрибе, сложить оружие. Отмечается, что правительственная армия вошла в этот населённый пункт после десяти лет боёв. На улицах сирийских и российских военных радостно приветствовали местные жители. Теперь в деревне воцарится порядок.