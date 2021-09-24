Вашингтон, 24 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Во время матча по гольфу в штате США Висконсин британский актер Том Фелтон, который известен по исполнению роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, потерял сознание и его доставили в медучреждение. Об этом 24 сентября сообщает журнал Golf Digest.

Гольф

«В ходе сегодняшнего матча знаменитостей в рамках (соревнования) Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Он был доставлен в больницу для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 34-летний актер находился на игровом поле с известном в прошлом хоккеистом из Финляндии Теему Селянне и чемпиону Олимпиады 1980 года по хоккею Майком Эруционе.

При это причины произошедшего и информация о состоянии Фелтона не приводятся, однако отмечается, что во время транспортировки в больницу актер находился в сознании.

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