Балаково, Саратовская область, 24 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области в отношении заведующей детским садом возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По информации пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, заведующая дошкольным учреждением, используя свое служебной положение, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность медсестры. С июля 2017 года по июнь 2021 года она обеспечивала подготовку документов о якобы выполнении медработником своих служебных обязанностей, что послужило основанием для начисления и выплаты зарплаты. Фиктивно трудоустроенная медсестра перечисленные деньги в счет оплаты труда лично передавала заведующей детсадом, а также перечисляла на расчетный счет аффилированного ей лица. За указанный период заведующая получила 858 873 рубля. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Противоправные действия заведующей выявили сотрудники ОЭБиПК МВД России «Балаковское» Саратовской области, уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, глава одного из муниципальных образований Озинского муниципального района Саратовской области путем совершения подлога двух решений совета возглавляемого им муниципального образования незаконно увеличил себе ежемесячное денежное содержание. Сумма присвоенных им бюджетных средств составила 383 676 рублей.

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