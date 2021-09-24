Сеул, 24 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Министр по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи Хван Ги Чхоль посетит Великобританию с 24 по 28 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, 26 сентября представитель Южной Кореи примет участие в торжественной церемонии по случаю 70-летия битвы у реки Имджин, произошедшей с 22 по 25 апреля 1951 года в ходе Корейской войны (1950−1953 гг).

27 сентября министр возложит венки к Мемориалу ветеранов Корейской войны в Лондоне, а также примет участие в благодарственном обеде и вручит британским ветеранам ордена.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министр патриотов и ветеранов Южной Кореи посетил Колумбию, где принял участие в мероприятиях, посвященным 70-летию со дня участия Колумбии в Корейской войне (1950−1953 гг).