Красноярск, 24 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 353 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 113 914. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Норильскеи Енисейский район.

Из 353 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 63 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 35 (0,6%), в Минусинске — 23 (0,5%), в Лесосибирске — 16 (0,6%), в Сосновоборске — 15 (0,7%), в Дивногорске — 12 (0,5%), в Енисейске — 12 (0,8%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 26 (1,9%), Сухобузимском — 17 (1,5%) и Кежемском — 16 (1,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2506 человек, снято с наблюдения — 2613. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 961 (-127) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8727 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 664 369.

Как сообщало ИА REGNUM, из 195 случаев COVID-19, выявленных в Якутии за сутки, 19% заболевших — люди старше 60 лет и 21% — дети.