Нефтекамск, Башкирия, 24 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Женщина погибла после наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Момент наезда на пешеходов в Ленобласти (кадр записи видеорегистратора)

Сообщается, что вечером 23 сентября в Нефтекамске на ул. Карла Маркса автомобиль «Datsun on-DO», ха рулем которого находился 45-летний мужчина, наехал на 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

«При проведении освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения количественный показатель паров этанола в выдыхаемом им воздухе составил 0,977 мг/л», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся легковой автомобиль.