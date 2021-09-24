Иркутск, 24 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Иркутской области после того, как будет осуществлена рекультивация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, планируется осуществить «перезагрузку» Байкальска, он станет первым экогородом России. Об этом 23 сентября 2021 года заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ответственная в правительстве за ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и перезагрузку города. Её слова цитирует ТАСС.

Целлюлозно-бумажный комбинат. Байкальск

«Есть такой город Байкальск, на территории которого расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. И вы знаете, что мы занимаемся рекультивацией этой площадки. Это очень сложный проект, все мировое сообщество внимательно следит за этим проектом, потому что Байкал является объектом ЮНЕСКО.

Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города в полном объеме выполнена. Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать Байкальск первым полностью экогородом в России», — пояснила Абрамченко.

В самом Байкальске переселят людей из ветхих и аварийных многоэтажек в благоустроенные дома с деревянными конструкциями. Варианты построек выберут среди проектов-победителей всероссийского конкурса типовых проектов индивидуального жилья с применением деревянных конструкций на площадке ДОМ.РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года губернатор Приангарья Игорь Кобзев напомнил, что, согласно поручению главы государства, процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года. Общий приблизительный их объем, подлежащий ликвидации, — 5,67 млн м3. Цель — экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.

Наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами, а также очистные сооружения промышленных стоков.

«Госкорпорация Росатом включилась в этот процесс. Параллельно нужно заниматься развитием города Байкальска. Важно обеспечить жителей города теплом и бесперебойным горячим водоснабжением. Для этого требуется решить вопрос с ТЭЦ. В качестве топлива пока рассматриваем древесные пеллеты», — сообщал глава Приангарья.

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