Северо-Курильск, Сахалинская область, 24 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Северо-Курильске по прогнозам синоптиков 25 сентября ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с. МЧС Сахалина объявило в связи с непогодой экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию», — пояснили в управлении МЧС островного региона.

Осадки на Курилах прекратятся в первые дни следующей рабочей недели.

На остальной территории Сахалина, по данным «Сахалинского УГМС», существенных осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в выходные и первые рабочие дни следующей недели составит +16…+21°С. Ночью столбик термометра опустится до +3…+8°С.

В четверг 30 сентября на Сахалин с Хабаровского края придёт циклон — ожидаются дожди температуры воздуха опустятся на 2−5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжительное бабье лето начнётся в центре Европейской России с 27 сентября.