Москва, 24 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На площадке правительства Москвы, организованной в рамках 34-й Московской международной книжной ярмарки, запланировано около 30 мероприятий, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

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Ярмарка открывается в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр» 24 сентября и будет работать до 27 сентября включительно. Московский департамент культуры организовал площадку «Библиотеки Москвы» с лекторием, интерактивным пространством и литературной фотозоной.

«На площадке Правительства Москвы запланировано около 30 мероприятий. Часть из них посвящена юбилеям любимых авторов — Михаила Афанасьевича Булгакова, Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского. В программу входят лекции, презентации, мастер-классы и другие события», — рассказала Сергунина.