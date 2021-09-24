Добрянский район, Пермский край, 24 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Добрянском районе Пермского края произошел смертельный пожар. Жертвами стали три человека, сообщает СУ СКР по региону.

59.mchs.gov.ru Пожар в селе Никулино

По предварительным данным, ночью 24 сентября загорелся деревянный одноэтажный дом в селе Никулино. Погибли двое мужчин и одна женщина. Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. По факту пожара с массовой гибелью людей проводится доследственная проверка.

По данным ГУ МЧС по Прикамью, площадь пожара составила 30 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 32 человека и 11 единиц техники.