Чебоксары, 24 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют капитально отремонтировать Октябрьский мост. Проектную документацию разработает компания из Татарии. Соответствующее извещение о заключении контракта размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Конкурс проводился в открытой электронной форме, заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Речь шла о выполнении проектных и изыскательских работ для проведения капитального ремонта Октябрьского моста.

«Выполнить вариантную проработку проектных решений по технико-экономической эффективности капитальных вложений с учётом межремонтных сроков и эксплуатационных затрат, определить наиболее оптимальные виды работ и согласовать проектные решения и применяемые материалы с заказчиком», — говорится в техническом задании.

Также исполнитель должен «рассмотреть возможность уширения моста в рамках работ по капитальному ремонту».

Начальная цена контракта определена в размере 11 500 000 рублей. Данные средства предусмотрены в виде субсидий из бюджета Чувашии, также выделяются средства из муниципальной казны.

Как следует из документа, по итогам конкурса контракт заключён с обществом «СтройДорКомплект» из Казани (Татария), цена договора — 10 млн рублей.

Проектную документацию подрядчик должен будет предоставить до 5 сентября 2022 года с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы.