Москва, 24 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Москве с 11 октября в ещё четырех районах — Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка — появятся выделенные автобусные полосы, сообщается на портале мэра столицы.

Krd.ru Выделенная полоса

Одну выделенную организуют на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал. Еще одна появится на Большой Тульской улице на участке от остановки «Метро «Тульская» до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Третья появится при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса ТТК, четвертая — на Кантемировской улице на участке от дома 58 до Варшавского шоссе. Отмечается, что выделенные полосы позволят ускорить движение общественного транспорта в два раза.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве с 7 ноября 2020 года автомобилисты больше не могут ездить по выделенным полосам в выходные дни.

Читайте подробнее: В Москве с 7 ноября вводится запрет на езду по выделенке в выходные