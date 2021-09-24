Пхеньян, , 08:32 — REGNUM В случае, если Южная Корея откажется от враждебной политики в отношении КНДР, Пхеньян готов к обсуждению с Сеулом возможности улучшения отношений. Об этом 24 сентября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющейся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ким Ё Чжон

Отмечается, что Северная Корея готова для проведения «конструктивного диалога», который будет направлен на улучшение отношений с Южной Кореей, если последняя откажется от враждебного отношения к КНДР.

Кроме того, указывается, что Ким Ё Чжон назвала предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о подписании декларации об окончании Корейской войны «интересной, хорошей идеей».

Отметим, 21 сентября южнокорейский лидера Мун Чжэ Ин на заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал скорее подписать декларацию об окончании Корейской войны, которая в 1953 году закончилась перемирием и потому формально обе части Кореи все еще пребывают в состоянии войны.