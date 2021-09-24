Уфа, 24 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

50.mchs.gov.ru ДТП

Сообщается, что вечером 23 сентября на 42 км автотрассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск автомобиль «Лада Гранта», под управлением 51-летнего мужчины, опрокинулся в правый кювет.

Отмечается, что в результате ДТП 31-летний мужчина, который сидел на переднем сиденье этого автотранспортного средства, получил не совместимые с жизнью травмы. Ещё один 29-летний пассажир был доставлен в медучреждение.

«Водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли четыре человека.