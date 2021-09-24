Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 23 сентября с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бин Фархан Аль Саудой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны договорились расширить обмены, активизировать сотрудничество в различных областях, включая политику, экономику и культуру.

Чон Ый Ён также выразил надежду на то, что южнокорейские компании по-прежнему будут иметь возможность принимать участие в крупных строительных проектах Саудовской Аравии.

В тот же день представитель Южной Кореи провёл переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Министры согласились с необходимостью активно работать над двусторонним соглашением о свободной торговле, а также укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Чон Ый Ён также обратился к правительству Египта с просьбой поддержать южнокорейские компании, вышедшие на рынок страны.