Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Вашингтон намерен ужесточить санкции против России. Ряд новых ограничительных мер прописаны в поправках к оборонному бюджету США, который приняла Палата представителей Конгресса страны. За принятие законопроекта проголосовали 316 голосами конгрессменов, 113 высказались против.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: В Кремле оценили идею Конгресса США о санкциях против 35 граждан РФ

Поправки касаются новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», суверенного долга России, а также против ряда российских представителей.

Всего в списке российских граждан, которым в вину вменяется «нарушение прав человека», оказались 35 человек. В их числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин.

Идея законопроекта принадлежит конгрессменам Тому Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джону Кертису (республиканец от штата Юта). Пока документ носит рекомендательный характер. Прежде чем он станет законом, документ должен пройти рассмотрение в Сенате и получить подпись президента Джозефа Байдена.

Также по теме: Пушков заявил, что в Конгрессе США есть лобби, которое губит отношения с РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября поправку к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, в которой рассматривается возможность введения санкций в отношении ряда крупных российских чиновников и бизнесменов, одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что предложение членов американского Конгресса ввести персональные санкции против ряда граждан России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ряда министров, мэра Москвы Сергея Собянина, — это очень агрессивный шаг, который может быть отвергнут высшим руководством США.