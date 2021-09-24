Кызыл, 24 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле в день празднования народного праздника Наадым-2021, 24 сентября ввели запрет на продажу спиртного в торговых точках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Запрет на алкоголь

Решение принято мэрией в целях, как отмечается, обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан. Под запрет попали все алкогольные напитки, в том числе пиво.

«За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники столичной полиции совместно со специалистами Управления по профилактике правонарушений мэрии в ходе рейдовых выездов по точкам розничной торговли спиртными напитками», — добавили в администрации Кызыла.