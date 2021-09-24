Уфа, 24 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Условия аренды земельных участков облегчат застройщикам, которые взяли на себя обязательства по достройке проблемных домов в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Долгострой в Ярославле

Сообщается, что по предложению прокурора Башкирии депутаты госсобрания региона внесли изменения в закон «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан».

«Закон дает возможность применять понижающий коэффициент при расчете арендной платы за земельные участки для тех компаний, которые берут на себя обязательство завершить строительство проблемных жилых домов и помочь таким образом восстановить права обманутых дольщиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Действия закона будет распространятся на земельные участки, находящиеся в госсобственности, либо на участки, право собственности на которые не разграничено.

«Законопроект разработан в интересах граждан — участников долевого строительства. Предлагается экономически стимулировать тех застройщиков, которые берут на себя обязательство достраивать проблемные объекты. С момента принятия строительной компанией соответствующих обязательств для нее будет применяться понижающий коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Спикер регионального парламента считает, что данный закон будет способствовать развитию проектам, которые находятся сегодня в подвешенном состоянии.

Отмечается, что в настоящий момент в Единый реестр проблемных объектов, которые расположены в Башкирии, внесено 126 многоквартирных домов. В них приобрели квартиры свыше семи тысяч жителей.

«По большинству таких домов вопрос решается с привлечением средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и соответствующего взноса республики в имущество Фонда. Строительство 38 долгостроев планируется завершить силами действующих застройщиков или привлеченных инвесторов, но на сегодня работы по ним ведутся неудовлетворительными темпами», — сообщил Толкачев.

Он также отметил, что возведение шести объектов сейчас приостановлено в связи с финансовыми трудностями.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.