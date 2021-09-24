Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае может сменится руководство УФСБ. Генерал-майору Виктору Задворному прочат повышение по служебной лестнице и продолжение службы в другом силовом ведомстве, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Потенциальным преемником называют первого заместителя начальника УФСБ по Тюменской области Геннадия Анацкого. Для него назначение станет карьерным ростом. Такое кадровое решение будет для него существенным карьерным ростом: возглавив управление ФСБ по Пермскому краю, он через некоторое время сможет получить звание генерал-майора.

В УФСБ по Пермскому краю с ситуацию не комментируют, а в УФСБ по Тюменской области заявили об отсутствии кадровых рокировок.