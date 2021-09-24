Пермь, 24 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Пермском крае может сменится руководство УФСБ. Генерал-майору Виктору Задворному прочат повышение по служебной лестнице и продолжение службы в другом силовом ведомстве, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Потенциальным преемником называют первого заместителя начальника УФСБ по Тюменской области Геннадия Анацкого. Для него назначение станет карьерным ростом. Такое кадровое решение будет для него существенным карьерным ростом: возглавив управление ФСБ по Пермскому краю, он через некоторое время сможет получить звание генерал-майора.

В УФСБ по Пермскому краю с ситуацию не комментируют, а в УФСБ по Тюменской области заявили об отсутствии кадровых рокировок.