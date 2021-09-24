Нальчик, 24 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Четыре профессиональных альпиниста сопровождали группу из 16 человек при восхождении на Эльбрус. Гиды сделали всё возможное для спасения группы, попавшей в непогоду, рассказал 24 сентября организатор восхождения Денис Алимов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вид на Эльбрус

По его словам, участники восхождения находились на плато выше седловины Эльбруса, когда одной из девушек стало плохо. Было решено, что один из сопровождающих спустится с девушкой на седловину, а остальные продолжат подъём.

Гид, который спускался с пострадавшей девушкой, рассказал, что погода вскоре испортилась, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Пострадавшей стало хуже, вероятно, из-за резкого падения давления, она потеряла сознание и скончалась на руках у гида, сказал Алимов ТАСС.

Гид обозначил место возле тропы, где находилось её тело, и стал ждать остальную группу. Не дождавшись, связался с лагерем и стал спускаться вниз, затем вызвал спасателей.

Алимов добавил, что «фатальной причиной» дальнейшей трагедии с группой стал перелом ноги у одного из участников. Группа потеряла время, погода серьёзно ухудшилась. Группу разделили на три части, тех, кто шёл быстрее, отделили о тех, кто шёл медленно.

«По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — сказал Алимов.

Профессионалы, сопровождавшие группу, сильно обморожены и получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 сентября на Эльбрусе 19 альпинистов, находившиеся на высоте более 5 тыс. метров, попросили о помощи. Живыми спасены 14 человек, пятеро погибли. Из спасённых 11 человек госпитализированы. По факту гибели людей начата доследственная проверка.

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