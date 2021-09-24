Иркутск, 24 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили о старте ремонта дорог, ведущих на популярное место отдыха — «золотые пески» на Братском море. Как поясняет 24 сентября пресс-служба правительства региона, туристическое место расположено на левой стороне водоёма. К нему ведут два пути — из Кутулика и из Нукутов. Оба ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Правительство Иркутской области Дорога в Иркутской области

От федеральной трассы Р-255 Новосибирск — Иркутск в популярное туристическое место ведёт дорога Кутулик — Бахтай — Хадахан. Её протяженность составляет 43 километра. Асфальт есть только до 14-го километра. Дальше — гравийное покрытие.

Сейчас идёт капитальный ремонт участка с 14 по 24 километр. Специалисты укладывают там 14 водопропускных труб, восстанавливают земляное полотно и обочины, ведут устройство дорожной одежды. На этом участке уложат два слоя мелкозернистого асфальтобетона.

Затем обустроят остановочные пункты, установят сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку. Стоимость работ составляет 393 млн рублей. Завершить их планируют осенью следующего года.

Работы организует ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области».

«Разработана проектная документация для капитального ремонта оставшейся части дороги и улиц деревни Хадахан, получено положительное заключение государственной экспертизы. В ближайшее время будет объявлен аукцион на определение подрядчика. Работать он начнёт в следующем году. Полностью завершить капитальный ремонт этой дороги мы рассчитываем в конце 2023 года», — пояснила директор ОГКУ «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области» Юлия Гордина.

Вторая дорога, ведущая на «золотые пески», — это Нукуты — Ворот — Онгой — Закулей — Хадахан. Её состояние также давно вызывает нарекания местных жителей. В этом году на ней начали ремонт сразу трёх участков. Их общая протяжённость составляет 23 километра.

На них восстановят гравийное покрытие и установят дорожные знаки. На эти цели направлено 407,6 млн рублей. Завершить работы планируют в конце 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели отрезок этой дороги протяжённостью 5,7 километров. Сметная стоимость работ составила 99,4 млн рублей.