Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. США и Вьетнам учредили совместную компанию Son My LNG port warehouse limited company, которая построит в южной вьетнамской провинции Биньтхуан терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета «Зан чи».

Alaska-lng.com Терминал СПГ

На подписании документов, которое состоялось 23 сентября в Нью-Йорке, присутствовал президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, участвующий в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В проекте, стоимость которого оценивается в $1,31 млрд, участвуют вьетнамская госкомпания PVGas и американская корпорация AES. Созданная ими совместная компания будет осуществлять строительство в провинции Биньтхуан и последующую эксплуатацию портового терминала по приёму СПГ. Строительные работы планируется начать уже в ноябре.

Новый проект является частью пакета соглашений в энергетической сфере, заключённых США и Вьетнамом на прошедшем в октябре 2020 года в Ханое Индо-Тихоокеанском деловом форуме. Общая стоимость заключённых тогда соглашений составила около $6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−27 августа состоялся официальный визит в Ханой Камалы Харрис — второго по рангу должностного лица в администрации Байдена и самого высокопоставленного чиновника этой администрации, посетившего Азию до сих пор. До неё руководители США в ранге вице-президента не были во Вьетнаме с момента окончания войны в 1975 году.