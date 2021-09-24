Нальчик, 24 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Следственный комитет в Кабардино-Балкарии начал доследственную проверку после ЧП на Эльбрусе, в результате которого погибли пятеро альпинистов, еще 14 человек пострадали. Проверка СКР была организована в ночь на 25 сентября, как только стало известно о происшествии, сообщили в пресс-службе следственного органа.

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Предварительно установлено, что 23 сентября группа из 19 человек начала подъем на гору Эльбрус. Однако по мере восхождения погода ухудшалась. Когда была преодолена высота 5000 метров над уровнем моря, начался снежный буран. Группа подала сигнал о том, что они попали в сложную ситуацию.

На помощь туристам 24 сентября отправились спасатели. Первыми они обнаружили восьмерых живых людей и троих погибших. Поиски продолжались, несмотря на ухудшение погодных условий. В результате, по данным МЧС, удалось спасти 14 человек. Пятеро погибли.

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