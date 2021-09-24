Мадрид, 24 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0, передаёт корреспондент ИА REGNUMM.

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На 65-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Френки де Йонга.

Отметим, что «Кадис» превзошёл каталонский клуб по ударам (13 против 6) и ударам в створ ворот (3 против 2).

На сегодняшний день «Барселона» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды девять очков. «Кадис» идёт на 14-м месте с шестью очками.

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