Цена нефти Brent превысила $77 за баррель
Москва, 24 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 сентября закрылись повышением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,73% до $77,22. Рост котировок поддерживается коррекционным движением по доллару США и возросшим аппетитом к риску.
Центральный банк США планирует начать сокращение программы QE, тем самым подтверждая свой оптимизм в отношении дальнейшего роста американской экономики.
Рост экономики повысит спрос на нефть в США. Запасы нефти в стране сокращаются, что тоже является позитивным фактором для нефтяного рынка.
Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на уровне $77,32. Максимум зафиксирован на отметке $77,70. Ближайшие цели до конца сентября цена может подняться до $78,60 и $80,00.
В центре внимания трейдеров находится компания Evergrande. К текущему времени нет никакой информации о выплате процентов по долларовым облигациям.
Если ситуация с должником ухудшится, то начнется новая волна продаж рисковых активов, что негативно скажется на нефтяном рынке из-за роста индекса доллара.
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