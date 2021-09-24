Москва, 24 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 сентября закрылись повышением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,73% до $77,22. Рост котировок поддерживается коррекционным движением по доллару США и возросшим аппетитом к риску.

Центральный банк США планирует начать сокращение программы QE, тем самым подтверждая свой оптимизм в отношении дальнейшего роста американской экономики.

Рост экономики повысит спрос на нефть в США. Запасы нефти в стране сокращаются, что тоже является позитивным фактором для нефтяного рынка.

Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на уровне $77,32. Максимум зафиксирован на отметке $77,70. Ближайшие цели до конца сентября цена может подняться до $78,60 и $80,00.

В центре внимания трейдеров находится компания Evergrande. К текущему времени нет никакой информации о выплате процентов по долларовым облигациям.

Если ситуация с должником ухудшится, то начнется новая волна продаж рисковых активов, что негативно скажется на нефтяном рынке из-за роста индекса доллара.

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