Ульяновск, 24 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ульяновске за убийство осуждён гражданин Азербайджана. Причиной расправы стал денежный долг, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 36-летний гражданин Азербайджан, который, как установило следствие, занял у убитого крупную сумму денег и не хотел возвращать долг.

По данным правоохранителей, вечером 24 декабря 2020 года фигурант уголовного дела назначил ульяновцу встречу под предлогом возврата долга и взял с собой гвоздодёр. В управлении выяснили, что мужчину завели в безлюдное место за гаражно-строительным кооперативом, нанеся множество ударов гвоздодёром. От полученных травм ульяновец скончался на месте происшествия.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Приговором суда ему назначено 14 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в подвале трупа мужчины. Следствие считает причастным к убийству его знакомого, который нанёс несколько ножевых ранений.

Подробнее:В Ульяновской области завели дело после обнаружения трупа в погребе