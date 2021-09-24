Москва, 24 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Москве началась серия волонтёрских акций и мастер-классов, сообщила 24 сентября вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Сергунина на гастрономическом фестивале «Золотая осень»

По её словам, мероприятия будут проходить как очно, так и в онлайн-формате. Присоединиться приглашают всех желающих жителей столицы.

«Одно из нововведений конкурса «Доброволец Москвы» в 2021 году — возможность для горожан принять участие в разносторонней волонтерской программе. Она предполагает патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции», — рассказала Сергунина.