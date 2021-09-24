Сургут, Югра, 24 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) возле больницы задержан 21-летний мужчина за употребление наркотических веществ возле окружной клинической больницы. Полицию вызвал сам арестованный, сообщает подробности «СургутинформТВ».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

Ситуация оказалась неоднозначной. Сургутянин по имени Александр, по словам его родственников, приехал в больницу, чтобы навестить свою девушку. Он стоял у входа в больницу, когда его якобы стал провоцировать на конфликт глухонемой мужчина в форме охранника. В ответ Александр вызвал полицию и зашёл в медучреждение.

Далее история разворачивается не в пользу Александра. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы якобы заметили у него признаки наркотического опьянения. По словам полицейских, Александру было предложено пройти медосвидетельствование. Однако он якобы ответил отказом. Тогда вызвавшего полицию мужчину было решено доставить в участок.

Гражданин в форме охранника после приезда полиции продолжал себя вести неадекватно, показывал непристойные жесты девушке Александра. Это зафиксировано на видео. Мало того, он является инвалидом по слуху и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, и в охране не служит.

В полиции считают, что мнимый охранник увидел, как Александр принимает запрещённые вещества и его неадекватное поведение связано с тем, что он пытался предотвратить употребление наркотика.

«Так как гражданин является глухонемым, своей активной жизненной позицией он привлёк внимание сотрудников ЧОП и помог задержать правонарушителя. Отметим, что гражданин 1981 года рождения сотрудником охранной организации не является и состоит на учете в психоневрологическом диспансере Сургута», — прокомментировали ситуацию в полиции.

В отношении Александра был составлен административный протокол за употребление наркотиков, он арестован на трое суток. Родственники осуждённого намерены оспорить действия сотрудников полиции в ближайшее время.

Другому СМИ, Муксун.fm, в полиции не дали ответа, проходил ли Александр медосвидетельствование. Сам же Александр поясняет, что никакого освидетельствования он не проходил. И задержали его за уклонение от службы армии.