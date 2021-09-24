В Югре арестовали мужчину за сигнал о неадекватном поведении охранника
Сургут, Югра, 24 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) возле больницы задержан 21-летний мужчина за употребление наркотических веществ возле окружной клинической больницы. Полицию вызвал сам арестованный, сообщает подробности «СургутинформТВ».
Ситуация оказалась неоднозначной. Сургутянин по имени Александр, по словам его родственников, приехал в больницу, чтобы навестить свою девушку. Он стоял у входа в больницу, когда его якобы стал провоцировать на конфликт глухонемой мужчина в форме охранника. В ответ Александр вызвал полицию и зашёл в медучреждение.
Далее история разворачивается не в пользу Александра. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы якобы заметили у него признаки наркотического опьянения. По словам полицейских, Александру было предложено пройти медосвидетельствование. Однако он якобы ответил отказом. Тогда вызвавшего полицию мужчину было решено доставить в участок.
Гражданин в форме охранника после приезда полиции продолжал себя вести неадекватно, показывал непристойные жесты девушке Александра. Это зафиксировано на видео. Мало того, он является инвалидом по слуху и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, и в охране не служит.
В полиции считают, что мнимый охранник увидел, как Александр принимает запрещённые вещества и его неадекватное поведение связано с тем, что он пытался предотвратить употребление наркотика.
«Так как гражданин является глухонемым, своей активной жизненной позицией он привлёк внимание сотрудников ЧОП и помог задержать правонарушителя. Отметим, что гражданин 1981 года рождения сотрудником охранной организации не является и состоит на учете в психоневрологическом диспансере Сургута», — прокомментировали ситуацию в полиции.
В отношении Александра был составлен административный протокол за употребление наркотиков, он арестован на трое суток. Родственники осуждённого намерены оспорить действия сотрудников полиции в ближайшее время.
Другому СМИ, Муксун.fm, в полиции не дали ответа, проходил ли Александр медосвидетельствование. Сам же Александр поясняет, что никакого освидетельствования он не проходил. И задержали его за уклонение от службы армии.