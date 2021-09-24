Красноярск, 24 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В регионе задержали молодого человека, готовившего нападение на школу, уточнил Бастрыкин.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — цитирует ТАСС главу СК.

Подробностей Бастрыкин не привёл.

По его словам, за последние годы в различных регионах совершено около десятка нападений на учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября трагедия произошла в вузе в Перми. Студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, десятки человек пострадали. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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