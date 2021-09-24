Иркутск, 24 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Приангарье в рамках эксперимента по созданию единого ресурса о земле и недвижимости (ЕИР) завершает процедуру внесения в реестр недвижимости границ всех муниципальных образований Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. Об этом 24 сентября информирует пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

По данным Росреестра на 23 сентября, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах всех муниципалитетов Ольхонского и Слюдянского районов, а также сведения о границе Иркутского района.

Работа по внесению сведений о границах муниципальных образований Иркутского района еще ведется. В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о границах 17 муниципальных образований Иркутского района.

В отношении границ пяти оставшихся муниципалитетов правительство Иркутской области продолжает работу в рамках заключенного государственного контракта на проведение землеустроительных работ.

По словам заместителя министра имущественных отношений Марины Крывовязой, внесение сведений планируется обеспечить в начале четвертого квартала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в четырёх регионах России (Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, а также Татарии) будет проведён эксперимент по совершенствованию земельно-имущественных отношений 11 января 2021 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Работа позволит интегрировать данные по земле и недвижимости ряда федеральных ведомств, «Роскосмоса», а также органов власти субъектов.

В Приангарье рабочая группа для реализации эксперимента по созданию ЕИР была создана в начале февраля. Всего в рамках эксперимента в ЕГРН необходимо внести границы 57 населенных пунктов, которых ранее не было в реестре.

Также в ЕГРН вносятся сведения о зонах затопления, подтопления в этих районах, о береговых линиях, об особо охраняемых природных территориях регионального значения, сведения о заказниках, о границах четырех лесничеств, об объектах и территориях культурного наследия, об особо ценных участках земель сельскохозяйственного назначения.

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