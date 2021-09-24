Нью-Дели, 24 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на авторынке Индии новый кроссовер Taigun. Об этом сообщается на сайте Volkswagen India.

Volkswagen Volkswagen Taigun

Ожидается, что новинка появится на других авторынках.

Новый Taigun построен на основе платформы MQB-A0-IN. Габариты модели составляют: 4221×1760×1612 мм. Размер колёсной базы равен 2651 мм, а дорожный просвет — 180 мм.

Под капотом Taigun стоит бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,0 л производительностью 115 л. с. либо 1,5-литровый турбодвигатель TSI Evo с отдачей 150 «лошадей».

При этом первый мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» и шестискоростным «автоматом», а второй «движок» сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Привод у авто только передний.

В состав оснащения начальной версии входят: светодиодные ДХО, 16-дюймовые колесные диски, семидюймовый тачскрин мультимедиа, кондиционер, две подушки безопасности, ESC и задний парктроник.

Ранее Volkswagen представил на авторынке России обновлённый универсал Passat Alltrack.

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