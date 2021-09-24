Кроссовер Volkswagen Taigun появился в Индии
Нью-Дели, 24 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на авторынке Индии новый кроссовер Taigun. Об этом сообщается на сайте Volkswagen India.
Ожидается, что новинка появится на других авторынках.
Новый Taigun построен на основе платформы MQB-A0-IN. Габариты модели составляют: 4221×1760×1612 мм. Размер колёсной базы равен 2651 мм, а дорожный просвет — 180 мм.
Под капотом Taigun стоит бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,0 л производительностью 115 л. с. либо 1,5-литровый турбодвигатель TSI Evo с отдачей 150 «лошадей».
При этом первый мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» и шестискоростным «автоматом», а второй «движок» сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Привод у авто только передний.
В состав оснащения начальной версии входят: светодиодные ДХО, 16-дюймовые колесные диски, семидюймовый тачскрин мультимедиа, кондиционер, две подушки безопасности, ESC и задний парктроник.
Ранее Volkswagen представил на авторынке России обновлённый универсал Passat Alltrack.
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