Киев, 24 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского, осудившего Россию за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму, подверг критике депутат Верховной рады Илья Кива («Оппозиционная платформа — за жизнь») 23 сентября в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Речь идет о выступлении украинского лидера на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Кива обвинил Зеленского во «лжи, трусости и лицемерии», поскольку тот сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных политиков и СМИ на Украине.

Парламентарий напомнил о блокировке телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также о наложении санкций «без суда и следствия» против ряда лиц в стране, в том числе и об атаке на депутата Рады Виктора Медведчука. По мнению Кивы, президент формирует на Украине «тоталитарно-преступный режим», который уничтожает население.

«Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность») предупредил Владимира Зеленского о том, что принятие закона «Об олигархах» на Украине может привести к бегству украинского президента в Россию.