Москва, 24 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по рублю 23 сентября открылись на фоне повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Спрос на рисковые активы вырос из-за позитивных ожиданий, что Evergrande выплатит проценты по долларовым облигациям на сумму $83 млн. Пекин влил денежные средства в свою финансовую систему, поэтому инвесторы посчитали, что это поддержка Evergrande со стороны властей.

К британцу рубль ослабился сильнее после заседания Банка Англии. Двое из его политиков проголосовали за скорейшее прекращение покупки государственных облигаций.

Участники рынка перенесли ожидания повышения процентной ставки на март. В итоге евро и фунт подорожали к доллару на Форекс, отправив рубль в отрицательную область.

Рубль немного ослаб во второй половине дня в ответ на перспективы введения новых санкций со стороны США в отношении первичного и вторичного рынка ОФЗ.

По итогам дня рубль укрепился против доллара США, сдав позиции евро и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 72,84 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,08%, до 85,51 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 99,96 руб.

Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на уровне $77,32. В центре внимания трейдеров находится компания Evergrande.

К текущему времени нет никакой информации о выплате процентов по долларовым облигациям. Акции компании снизились на 6,74%, до 2,49 гонконгских долларов. По закону у компании есть 30 дней для оплаты, поэтому не объявит дефолт в ближайшие дни.

Внешний фон для рубля неплохой. Если ситуация с китайским застройщиком не ухудшится, то пара доллар/рубль останется торговаться под отметкой 73,00 руб.

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