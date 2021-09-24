После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасённых альпинистов
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Одиннадцать человек были госпитализированы после спасения их со склона горы Эльбрус. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.
Группа альпинистов из 23 человек планировала совершить восхождение на гору Эльбрус. Четыре человека отказались от этой идеи, 19 человек поднялись на высоту 5400 метров и запросили помощи спасателей из-за начавшейся пурги. Поисково-спасательная операция на Эльбрусе шла до поздней ночи, её осуществление осложнялось пургой с сильным ветром, скорость которого составила 70 м/сек.
Ждать помощи альпинистам пришлось несколько часов, из 19 человек удалось спасти 14, пять человек погибли. Одиннадцать человек были госпитализированы с обморожениями, переломами и другими травмами. В настоящее время спасённые находятся под наблюдением врачей, их жизни вне опасности.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших альпинистов из числа совершавших восхождение на гору Эльбрус, достигло пяти человек.