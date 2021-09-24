Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Одиннадцать человек были госпитализированы после спасения их со склона горы Эльбрус. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

Антон Подгайко ИА REGNUM Альпинист поднимается на гору Эльбрус

Группа альпинистов из 23 человек планировала совершить восхождение на гору Эльбрус. Четыре человека отказались от этой идеи, 19 человек поднялись на высоту 5400 метров и запросили помощи спасателей из-за начавшейся пурги. Поисково-спасательная операция на Эльбрусе шла до поздней ночи, её осуществление осложнялось пургой с сильным ветром, скорость которого составила 70 м/сек.

Ждать помощи альпинистам пришлось несколько часов, из 19 человек удалось спасти 14, пять человек погибли. Одиннадцать человек были госпитализированы с обморожениями, переломами и другими травмами. В настоящее время спасённые находятся под наблюдением врачей, их жизни вне опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших альпинистов из числа совершавших восхождение на гору Эльбрус, достигло пяти человек.