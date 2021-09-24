Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления в отношении 20-летней местной жительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Pixabay.com Ложь вместо правды

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Установлено, что в августе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее изнасилования двумя мужчинами. Также она предъявила разорванную одежду.

«Впоследствии выяснилось, что повреждения одежды женщина сделал сама с целью искусственного создания доказательств, зная, что преступление в отношении нее не совершалось. За ложный донос заявительнице грозит до шести лет лишения свободы», — пояснили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чердынском городском округе Пермского края на скамье подсудимых окажется местный житель, который, заблудившись в лесу, не придумал ничего лучшего, как сделать ложный донос.