Ульяновск, 24 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области восстановлены трудовые права инвалидов, которые работали в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалид

По данным ведомства, были выявлены нарушения трудовых прав семи инвалидов. В прокуратуре установили, что в медучреждении, где они работали, не было предусмотрено право на отпуск без сохранения зарплаты до 60 дней в году, а продолжительность основного оплачиваемого отпуска сократили.

По данным фактам прокурор внёс представление. В надзорном ведомстве отмечают, что трудовые права инвалидов восстановлены, с ними заключены дополнительные соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после вмешательства прокуратуры в Заволжском районе Ульяновска инвалида первой группы обеспечили техническими средствами реабилитации. До этого, как отмечают правоохранители, руководство регионального отделения Фонда социального страхования более семи месяцев игнорировало обращения инвалида.