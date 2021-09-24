Кызыл, 24 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Туве 24 сентября отмечают народный праздник животноводов Наадым. Этот день объявлен в республике нерабочим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dmitriy Stepanov Национальная борьба хуреш

По словам главы республики Владислава Ховалыга, последние два года из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия ограничивают проведением национальной борьбы хуреш, стрельбы из лука и конных скачек. При этом жителям рекомендовано смотреть трансляцию состязаний онлайн.

«В этом древнем празднике отражена глубинная основа тувинского народа, его жизни и труда, мировоззрение и культура. Прошло немало столетий, а этот красочный праздник по-прежнему является одним из самых ожидаемых и радостных», — отметил он.

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