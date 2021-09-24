Хабаровск, 24 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Следователи ведут поиск бортовых самописцев самолета Ан-26, который 22 сентября потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Igor Dvurekov Самолёт Ан-26

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, поиск бортовых самописцев, изъятие документации, находившейся на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте происшествия разбит палаточный лагерь и ведется очистка площадки от лесных насаждений для посадки вертолета МЧС России. Кроме того, уточняется, что Хабаровская транспортная прокуратура проводитя проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае прибывшая на место крушения самолёта Ан-26 сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам.