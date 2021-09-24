Благовещенск, 24 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. С января по август 2021 года международный аэропорт Благовещенска обслужил как никогда много пассажиров. Рекордным стал пассажиропоток в 457,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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Пассажиропоток в главных воздушных воротах области вырос на 72,1%. За восемь месяцев было выполнено 2 814 взлётно-посадочных операций — на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«У нас рекордные результаты по всем направлениям. Они сложились из нескольких составляющих: расширилась в целом маршрутная сеть, постоянные партнёры-авиакомпании увеличили количество рейсов на своих направлениях, в 2021 году активно заработала программа субсидирования правительством региона внутрирегиональных маршрутов», — отметил генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Он считает, что увеличение числа пассажиров аэропорта также связано с реализацией в Приамурье крупных инвестиционных проектов: строительства космодрома «Восточный», магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, c 26 июля 2021 года начала полёты по территории ДФО Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Она перевозит пассажиров по социально значимым направлениям.