Владивосток, 24 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении трёх топ-менеджеров одной из коммерческих компаний, которых подозревают в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

wilhei Канистры с топливом

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По версии следствия, руководитель, учредитель и директор компании организовали поставку топлива, заведомо не соответствующего класса, предусмотренного условием контракта. Пострадали три организации: детская больница, санаторий-профилакторий и госпредприятие. Они получали вместо топлива экологического класса не ниже К 5 смесь разного топлива, в том числе судовое, авиационное и другое низкого качества.

Таким образом, подозреваемые похитили у организаций почти 2,5 млн рублей.

«По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъята документация, решается вопрос об избрании меры пресечения, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — добавили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали группу мошенников, выходцев из Западной Африки, которые обманули европейский футбольный клуб. Они смогли подменить реквизиты и получить крупную выплату за трансфер профессионального футболиста из датского клуба в итальянский.