Сеул, 24 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи решили направить для помощи некоммерческих организаций (НПО), осуществляющих гуманитарные проекты в КНДР, дополнительно 10 млрд вон ($8,5 млн). Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба южнокорейского министерства объединения.

Rishabh Tatiraju Демаркационная линия на Корейском полуострове

пресс-служба министерства объединения Южной Кореи «Правительство увеличит лимиты компенсации гражданским организациям, готовым и способным осуществлять межкорейские проекты. Надеемся, что это приведёт к улучшению качества жизни граждан Северной Кореи».

По информации ведомства, раньше власти компенсировали НПО лишь часть затрат на гуманитарные программы. Теперь же на каждый отдельный проект, направленный на обеспечение граждан КНДР продовольствием или медицинской помощью, возможно выделение до 500 млн вон ($424 тыс.).

Правительство Южной Кореи рассчитывает, что, наряду с делегированием местным властям полномочий по самостоятельному осуществлению совместных гуманитарных проектов с КНДР, такая мера поможет оживить практически замороженное после 2018 года межкорейское сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон заявил о невозможности подписания мирного договора между Северной Кореей и США в связи с острой ситуацией в регионе.

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