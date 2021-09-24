Чита, 24 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 24 сентября известила о завершении расследования уголовного дела в отношении 57-летнего слесаря-сантехника управляющей компании, расстрелявшего двоих людей в автомобиле.

Https://pixabay.com Ружьё

По версии стороны обвинения, в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по ул. Горького, д. 30 Читы злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину.

Первый выстрел пришелся в лицо мужчине, второй в область шеи женщины, а третий в грудь мужчине. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.

Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья из-за громкой музыки из салона автомашина в ночное время. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, пояснив, что не хотел убивать женщину, а намеревался расправиться лишь с мужчиной.

Вместе с тем, по мнению представителей надзорного ведомства, данная версия опровергается собранными по делу доказательствами.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 6 июля ознаменовалось трагедией в Чите. Примерно в 4:00 по местному времени поступило сообщение о выстрелах и обнаружении трупа женщины с огнестрельными ранениями. На место преступления выезжал заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов.

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