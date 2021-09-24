Киев, 24 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Принятие закона «Об олигархах» на Украине может спровоцировать бегство президента страны Владимира Зеленского в Россию. Об этом написал 23 сентября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Парламентарий напомнил украинскому лидеру о судьбе бывшего главы государства Виктора Януковича, вынужденного бежать в РФ после вооруженного государственного переворота, который произошел в Киеве в 2014 году.

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом (Ростов-на-Дону)», — предположил депутат Рады.

По мнению Гончаренко, рассматриваемый законопроект превращает государство «в монархию под руководством Владимира Первого». Депутат также считает, что закон «Об олигархах» даст возможность оказывать влияние на СМИ, чтобы отнять у прессы право освещать то, как «власть грабит страну». Кроме того, парламентарий полагает, что новый документ повысит уровень коррупции на Украине и сделает Зеленского главным выгодоприобретателем в этом процессе.

«Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (здание офиса президента Украины)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября депутат Рады Юрий Загородний (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что Украина де-факто превратилась из парламентско-президентской республики в президентскую, а Владимир Зеленский узурпировал власть в стране.